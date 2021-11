UNCA: sigue la polémica por las designaciones de Flavio Fama

En la última semana, explotó la polémica en la UNCA. Esto se debe a que se descubrió que el exrector Flavio Fama había firmado una gran cantidad de designaciones el día antes de dejar su cargo en la universidad. En un principio, se pudo saber que el decreto beneficiaba a 150 personas, pero en las últimas horas se conoció que más de 200 empleados fueron designados en menos de 24 horas.

Según lo trascendido en la prensa, Flavio Fama firmó la Resolución 579 el día domingo 26 de septiembre. Dos semanas más tarde, ganó en las elecciones PASO por el espacio de Juntos por el Cambio y dos días después de que Oscar Arellano haya sido electo como nuevo rector de la UNCA. De hecho, aseguran que son 127 pases a planta permanente y 25 recategorizaciones.

En principio, esto no estaría mal si no se hubiese realizado de manera tan rápida y en un marco electoral. Desde los gremios universitarios reclaman que Flavio Fama siempre se manejó de una manera muy autoritaria. Aseguran que todas las designaciones que hubo desde que el exrector de la UNCA asumió en 2007 fueron para familiares o por amistad con el mismo.

Desde los gremios aseguran que no fueron solo 150 las designaciones que Flavio Fama realizó, sino que serían más de 200 las personas beneficiadas por tener una amistad o afinidad con el ahora exrector. Además, explican que no se puede conocer el número exacto, ya que desde la Universidad Nacional de Catamarca hay mucho hermetismo y no quieren dar a conocer los datos.

La deuda de la UNCA

Recordamos que hay un millonario endeudamiento que podría dejar en quiebra a la UNCA. De hecho, el nuevo rector de la facultad, Oscar Arellano y el gobernador Raúl Jalil iniciaron un trámite de auxilio ante Ministerio de Educación de la Nación. Al parecer heredó de Fama una deuda impagable con la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, originada en un juicio por aportes que no han sido pagados