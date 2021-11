Mientras la pobreza y la indigencia se acentúan, el Gobierno de Catamarca compra maquinaria

El Gobierno de Catamarca sigue acentuando sus políticas en la obra pública y generando el malestar de la sociedad. Pese a que los sueldos están muy por debajo de la inflación y la pobreza, el Ejecutivo provincial continúa amontonando maquinaria, en esta ocasión en el CAPE. En el material publicado por El Aconquija se observa la gran inversión con la que se deja en claro las prioridades de la gestión.

Estas maquinas que se observan en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo forman parte de una apuesta del Gobierno de Catamarca. Mientras llegan las nuevas adquisiciones, los empleados del CAPE no tienen insumos básicos para higiene y administración. Luego de las elecciones, la administración peronista continúa priorizando la política pública mientras los trabajadores no pueden salir adelante. La comunidad reprocha que no hay plata para dar aumentos y bonos, pero si para este tipo de gastos.

En esta línea, la sociedad catamarqueña ve enormes inversiones en rotondas, caminos, puentes pero que no alcanzan al ciudadano. Por otro lado, aparece la sospecha de que en la obra pública se encuentra la corrupción, con múltiples casos en la provincia. Entre los ejemplos se encuentra la comparación y la diferencia de precios entre un túnel realizado en la provincia de Córdoba y el de Valle Viejo.

Por caso emblemático, tenemos el Estadio Bicentenario de Catamarca, atravesado por polémicas judiciales, políticas y con daños ocultos. Las irregularidades en esta obra tan cuestionada provocaron que el Ejecutivo tenga que volver hacerse cargo (ministro Eduardo Niederle – Raúl Jalil) y refaccionarlo con plata del erario público. Al mismo tiempo, se le daba al empresario encargado de la mala construcción (Capdevila), escuelas para refaccionar en la provincia.

El reclamo de la gente hacia el Gobierno de Catamarca

El reclamo de la gente hacia el Gobierno de Catamarca se da por el descuido que se está observando en la cuestión social, uno de los fuertes del peronismo. Hasta el mismo Ministerio de Desarrollo Social luce sin el protagonismo que debería tener en tiempos tan difíciles de pandemia. Con un contexto nacional diferente luego de las elecciones, el Ejecutivo tendrá que cambiar su mirada para poder continuar en el poder en el 2023.