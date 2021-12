Reclamos al Gobierno de Catamarca por el mal estado de las viviendas en Nueva Coneta

En las últimas horas, una mujer elevó un reclamo al Gobierno de Catamarca por el mal estado de la vivienda que le otorgaron en Nueva Coneta. A través de un pedido dirigido al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, visibilizó la precaria situación en la que se encuentra su hogar, con riesgo de derrumbe. Pese a los insistentes pedidos de soluciones, nadie se hace cargo ni se presenta en el lugar.

“Tengo dos niños menores de edad a cargo mío, ya que soy madre soltera. Soy empleada municipal desde hace 15 años en planta permanente desde hace 13 años. Me están descontando la vivienda por recibo de sueldo y el monto de la cuota es de $808,11. Desde septiembre de este año mi casa se me asentó y se me partió en la parte del frente, del costado y el baño”, comienza la nota enviada al Gobierno de Catamarca.

Luego, agrega que el baño tiene mucha humedad y que en la cocina se rompió la grifería completa. “Mi pedido es que me den una solución ya que mi sueldo no supera el vital y móvil. Por el cual no me es posible correr con los gastos de la reparación de lo antes mencionado de mi vivienda. Considerando que la estoy pagando y por lo cual debe tener una garantía”, reclama la habitante de Nueva Coneta.

“Necesito con suma urgencia la presencia de un responsable para que vean el estado en el que se encuentra mi casa. Es muy peligroso habitar con mis hijos ya que está muy deteriorada y corre peligro de derrumbe y no tengo donde más estar con ellos”, finaliza. La mujer adjuntó en el documento las fotos de la vivienda, fotocopia de recibo de sueldo y DNI. Por el momento, espera respuesta del Gobierno de Catamarca.

Hay que remarcar que, pese a que estas casas se descuentan automáticamente, nadie se presentó para cubrir los arreglos. En esta ocasión, las imágenes a las que accedió El Aconquija reflejan el impactante deterioro que sufrió la vivienda. Las paredes de la misma presentan grietas, las ventanas están a punto de colapsar y hay riesgo de derrumbe. Lo peor, es que hay cientos de casas entregadas por el Ejecutivo en el mismo estado.