La UATRE denunció que una empresa en radicada en Icaño no les pagó el bono de fin de años a sus empleados. El delegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Ramón Caro, manifestó su malestar y aclaró que una de las compañías del empresario Silvestre Zitelli les negó a los trabajadores el plus que suele entregarse en el mes de diciembre. De hecho, aseguró que la sociedad El Triunfo no cumplió con la entrega de indumentaria a sus asalariados.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, Ramón Caro expresó que a los empleados no les entregó los botines de seguridad. Tras cuidar los intereses de cada uno de los empleados de la ciudad de Icaño, el delegado aseguró que ellos no han recibido una respuesta al respecto. Además, aclaró que cuando salieron a luchar para conseguir la indumentaria adecuada la empresa no les comunicó nada.





Respecto al bono de fin de año, el delegado Caro dijo que esa es la única empresa que hasta ahora no les ha pagado el plus a sus empleados. Además, aseguro que había una más que no hizo la entrega pero que el empleador se sentó a conversar con él para solucionarlo. Sin embargo, sobre el empresario Zitelli, agregó que todavía no han tenido ningún diálogo, ni han llamado al gremio para brindarles una tranquilidad a trabajadores.



Un pedido al empresario



Sin embargo, desde el gremio le pidieron por favor a Zitelli que se comporte como un verdadero empresario y les entregue el bono a todos sus empleados. Por otro lado, aseguró que los trabajadores rurales son considerados esenciales y nunca han dejado de trabajar. Es más, aclaró que en plena pandemia, en medio de los calores agobiante, estuvieron cumpliendo con sus obligaciones laborales.



Para cerrar, le pidió al empresario que se ponga la mano en el corazón y cumpla con sus deberes como lo hacen todos los empleados. A par, aseguró que la demanda de los trabajadores rurales corresponde al pago de un bono de fin de año de $20.000 instalado como obligación de las patronales del sector. Además, acordaron que el plus sería entregado en dos cuotas de $10.000 en los salarios de diciembre y enero.