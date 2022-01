Padres Organizados de Catamarca afirman que la vuelta a clases debe ser sin pase sanitario. A la par, aseguraron que esperan que presencialidad en las escuelas sean con los 190 días que dispuso el Gobierno nacional. De hecho, el regreso será el 2 de marzo y aguardarán como el resto de las familias que todas las instituciones estén en condiciones y no pongan impedimentos para que los niños vuelvan a los colegios.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, el grupo de Padres Organizados de Catamarca expresaron que quieren el regreso a la presencialidad plena de las clases sin restricciones. Al respecto, añadieron que para nada están de acuerdo con las medidas que establece el pase sanitario. Además, dijeron que no es correcto pedirlo porque no es un vacuna obligatoria sino de emergencia.





Sin embargo, sostienen que las vacunas contra el Covid-19 no han pasado todas las fases y, ni siquiera están incorporadas en el calendario de vacunación. A la par, anunciaron que no tendrían que ser obligatorias o ser una condición para que los chicos vuelvan a clases. Además, sostienen que cada provincia es autónoma pero esperan que la dosis no sea un condicionante para que a los niños no los dejen ingresar.



Un daño irreparable



Seguidamente, afirmaron que ya hubo demasiado daño en todos los niños catamarqueños. De hecho, le aclararon al Ministerio de Educación de Catamarca que los menores que no pudieron acceder a contenidos digitales para estudiar, abandonaron las escuelas. A la par, agregaron que no quieren que este 2022 sea otro año perdido como lo ha sido todo el 2020 y parte del 2021.



Para cerrar, expresaron que los niños tienen que estar en las aulas, presenciando las clases cumpliendo los 190 días. Es más, sostienen que como padres confían en que las clases empiecen sin problemas, a su vez, tienen la esperanza de que todo esté en condiciones para que vuelva la presencialidad absoluta. También, dijeron que se reunirán los primeros días del mes de febrero.