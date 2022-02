UCR Catamarca: “El Gobierno no tiene como prioridad la educación”

Esta mañana, la UCR Catamarca expresó que el Gobierno no tiene como prioridad la educación”. Los radicales catamarqueños, aseguraron que tras notar el deterioro de los colegios, no estarían aptos para iniciar las clases presenciales, las cuales, están previstas para el próximo 2 de marzo. Así lo planteaban los diputados Natalia Herrera, Alejandra Pons, Juana Fernández, Silvana Carrizo y Alfredo Marchioli.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, Herrera, Pons, Fernández, Carrizo y Marchiolio expresaron que la educación en Catamarca está en zona de emergencia y que no estaría siendo la principal prioridad del Gobierno. Ya que, sostienen que tienen la mirada puesta en otros intereses. Asimismo, los diputados hicieron hincapié en que hay obras inconclusas en algunas escuelas y en otras todavía no han sido iniciadas.

En relación con eso, la UCR Catamarca expresó que se ha perdido la calidad educativa para los estudiantes catamarqueños. Por su parte, Natalia Herrera añadió que el Raúl Jalil, en dos años de pandemia tuvo la oportunidad para trabajar en la refacción de las escuelas de la provincia y no lo hizo. Es más, les preocupa la situación en la que van a comenzar las clases, los niños y adolescentes de la provincia.



Los radicales dudan de los anuncios oficiales

Al respecto, repudiaron que en dos años de pandemia ha habido muchas irregularidades absolutas de clases. Porque, sostienen que muchos niños y adolescentes no pudieron acceder a la modalidad virtual. También, dijeron que no van a poder comenzar con sus clases, ya que en algunas escuelas no han llegado a la conclusión de sus obras y otras porque ni siquiera gobernación las comenzó.



Para cerrar, la Unión Cívica Radical afirmó que en los próximos días, le harán llegar un informe completamente detallado sobre la revisación de los establecimientos escolares a la ministra de Educación Andrea Centurión. Entre otras cosas, se ofrecerán para colaborar y trabajar en la educación junto a los funcionarios públicos del Frente de Todos. Con el fin de que haya, pilares fundamentales educativos en la toda sociedad.