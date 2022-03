Desde ATE Catamarca aseguran que Luis Polti no quiere una foto suya entrando a la Fiscalía. Al respecto, calificaron su accionar como una maniobra tardía para no presentarse a declarar ante la Justicia de Catamarca. El gremio, presiona para que el intendente de Recreo responda el llamado de la fiscal Jorgelina Sobh, quien lo citó a las 10.00 de la mañana del día miércoles 16 de marzo.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, el sindicato de ATE Catamarca, se manifestó en contra de la medida que ha tomado ilegalmente Luis Polti por no querer reincorporar a los más de 60 empleados despedidos. Pese a la intervención de la Corte de Justicia, el intendente recreíno no cumplió con la orden judicial. Por su parte, Iván Sarquís, también tomó cartas en el asunto, pero, desde el lado legal.

Al respecto, Sarquís aclaró no existe en nuestro Código Procesal Penal que le dé la posibilidad a un intendente para que pueda oponerse a la citación. Según sus palabras, el intendente Polti desconoce los motivos o el delito por el que se acusa. El abogado dijo que si no se toma rápidamente un accionar el Juzgado de Control, se convertiría en cómplice de la medida dilatoria.



Desde el gremio confían en cómo trabaja la Fiscalía

Entre otras cosas, afirmó que confía en cómo trabaja la Fiscalía, más allá de haber realizado una renuncia. Es más, asegura que no van a cometer el error de darle trámite a esta oposición porque, como dijo, no existen en el Código Procesal Penal posibilidades legales de que el imputado pueda oponerse a una convocatoria. A su vez, le dijo al intendente que se presente en la Justica para conocer de qué se lo acusa y luego podrá oponerse.



Para cerrar, el abogado dijo que lo que está buscando con esta presentación es evitar a toda costa rendirle cuentas a la Justicia, ante la mirada crítica de todos los catamarqueños. Por tal motivo, espera que Ley no se preste a su juego para que no sea cómplice de esta situación. Cabe recordar que, declararon nulo el Decreto de Polti y le ordenaron que en el plazo de 10 días reincorpore a cada uno de los empleados despedidos.