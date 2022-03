Polémica: ¿Luis Polti pidió una nueva fecha de indagatoria?

Luis Polti pidió una nueva fecha de indagatoria. En el horario de las 10:00 de la mañana del día de ayer, tenía que presentarse ante la Fiscalía recreína tras el cargo que se le imputa por desobediencia judicial. El intendente de Recreo, quien pertenece al Frente de Todos, presentó un polémico documento ante la Justicia de la comuna para solicitar una nueva fecha para que pueda ser indagado.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, el intendente Luis Polti no se presentó en la fiscalía porque afirmó que tenía una agenda cargada que no podía postergar. A pesar de estar imputado por el delito de desobediencia judicial, la Corte lo obligó nuevamente a reincorporar a los trabajadores que despidió en diciembre de 2019. Al respecto, el fiscal Fernando Contreras advirtió que el fallo aún no está firme.

Por orden legal de la fiscal penal de la Sexta Circunscripción Judicial, Jorgelina Sobh, Polti tenía que declarar a tempranas horas del día de ayer. Tras esta polémica decisión del intendente recreíno, la Asociación Trabajadores del Estado de Catamarca lo denunció por incumplimiento del fallo de la Corte de Justicia. Medida que ha tomado conocimiento público en diciembre del año 2020.



La explicación del letrado

Sin embargo, su abogado afirmó que Polti pidió una nueva fecha para la indagatoria. A la par, dijo que tenía cuestiones de agenda en la Capital y la notificación le llegó el martes a la tarde, por eso no hubo posibilidad de cancelar lo que tenía pendiente. Seguidamente, el letrado que defiende al cuestionado intendente, explicó que pese a faltar al pedido de la fiscal se puso a disposición de la Justicia.



Para cerrar, el abogado sostuvo que para la Municipalidad el fallo de la Corte aún no está firme. Esto, se debe a que no se presentó un recurso de desazón en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otro lado, se manifestó en contra de la presentación de ATE, porque ellos no explicaron que se había iniciado una mesa de diálogo para la reincorporación de los empleados y que esa medida se cayó por la falta de palabra y de compromiso.