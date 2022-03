El Gobierno de Catamarca negó que se cobrarán tasas internas a la producción en el Pomán. Sin embargo, el secretario de Producción y Tecnología Agropecuaria, Cesar Tobías, afirmó que pidieron informes a la Municipalidad tras darse a conocer el Decreto por el que disponer cobrar $2 por cada kilo de fruta que sea trasladada fuera de la comuna, de hecho, el municipio aseguran que esa medida no está vigente.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, el secretario de Producción expresó que el municipio dio a conocer que instalaron un puesto de control fitosanitario en el ingreso a la ciudad del Pomán. Allí se desinfectan los camiones y acoplados que ingresan mercadería a la Municipalidad. Al respecto, Cesar Tobías dijo que ese es un servicio de sanitización con un costo razonable, ya que es algo muy común que realizan algunos.

Seguido, Tobías afirmó que lo otro que le han informado es que lo que tienen vigente en el municipio es un registro de acopiadores de producción primaria. A ellos, les están cobrando una tasa de comercio que es la misma que paga cualquier comercio que esté instalado en la zona. A su vez, dijo que hasta ahora no está vigente el cobro de $2 por cada kilo de fruta que salga de la comuna.



No hay certeza de que la medida esté en validez

En la misma línea, aseguró que no tienen ninguna información, y que no tiene certeza de que esté en validez porque no se ha llegado a cobrar nada. En el caso de que hayan barreras internas, dijo que es eso está constitucionalmente prohibido en Catamarca. No es aceptable, ni por las normas ni por compartir que eso sea bueno, pero a la fecha no está funcionando un mecanismo como ese, declaró.



Para cerrar, el funcionario público expresó que hasta el momento no recibió ningún reclamo de productores de la zona. Dicho Decreto, entró en vigencia en la Municipalidad el 17 de marzo y hasta ayer no informaron nada respecto a la derogación de alguno de sus artículos. Cabe recordar que en 2019, el intendente intentó implementar la misma medida, pero fue automáticamente prohibido por la exgobernadora Lucía Corpacci.