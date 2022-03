Leonardo Burgos cargó contra la ministra de Salud Manuela Ávila: ¿que dijo?

Leonardo Burgos cargó contra la ministra de Salud Manuela Ávila. El secretario general de ATSA, afirmó que se presentó en el Ministerio de sanidad y luego de largas se tuvo que retirar sin ser atendido. Con la situación de la pandemia tranquila, a la funcionaria pública le quedaron todos los expedientes de dos gestiones anteriores que no pudo resolver, dijo en las últimas horas el sindicalista.



De acuerdo a lo que ha trascendido en la prensa, el sindicalista Leonardo Burgos afirmó que habló Ávila y le remarcó varias veces que el tema de las guardias es muy discrecional, ya que tienen más de 2400 personas de planta haciendo guardia. Además, informó que todavía hay 800 personas con guardias. A la par, dijo que existe un acuerdo con Raúl Jalil e hizo hincapié en el esfuerzo que hace para revertir la precariedad del sistema de salud.

Entre otras cosas, expresó su enojo porque cada funcionario público del oficialismo hace su listado sin que se haga verdaderamente lo que corresponde. Además, reclamó que ellos no tienen ni idea de lo que le pasa al personal ni al trabajador. Al respecto, el gremialista Burgos le dijo a la ministra de Salud que en Tapso hay personal que trabaja 18 guardias e injustamente están pagando 9.



Hay mucha gente que cobra guardias y no trabaja

En la misma línea, agregó que hay muchas irregularidades y que a los secretarios y al personal de ellos les ponen guardias y no trabajan. Hay mucha gente que cobra guardias y no trabaja y cantidades más que sí emplean y no les pagan, que es peor, denunció públicamente. Sin embargo, expresó que desde el gremio trabajarán para contener a sus afiliados y que haya tanto desorden por la deficiencia del Gobierno.



Para cerrar, culpó a gobernación por no tener la capacidad para ver las cosas, o no quieren que los investigue o no saben lo que está pasando. Pero, sostuvo que realmente es una situación muy desagradable por la que están pasando los empleados de sanidad. Por otro lado, dijo que no puede ser que haya cantidades de delegados trasladados violando las normas legales vigentes de la 23.551 que es la Ley de asociaciones sindicales.