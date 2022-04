La fuerte respuesta de Augusto Barros a la oposición: “No hay un quiebre constitucional”

Esta mañana, se dio a conocer la fuerte respuesta de Augusto Barros a la Oposición y señaló que no hay un quiebre constitucional. El diputado del Frente de Todos respondió con ironía hacía las presentaciones judiciales que realizó Juntos por el Cambio cuando se aprobaron, en la sesión, los acuerdos mineros. Además, sostuvo que no hay ninguna ruptura en la forma en la que se presentó y se trataron los dos proyectos.



De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, Augusto Barros expresó que es muy claro el reglamento interno de la Cámara. Incluso, hubo precedentes de sesiones especiales, manifestó. A la par, explicó que empieza a emerger la teoría de los actos propios, ya que la oposición se hizo presentes y jamás acompañó los proyectos; sin embargo, no hicieron ningún planteo.

Entre otras cosas, Barros, añadió que le llama mucho la atención la desesperación que tienen en el particular. Es un recurso reglamentario, el proyecto tenía despacho de Comisión por mayoría y por minoría y tenía observaciones, aclaró el funcionario público. Es más, argumentó que el hecho de que tenga un periodo de observación no significa que la Cámara no tenga un recurso para tratarlo.

El repudio hacia Luis Lobo Vergara

Recordamos que días atrás, Barros dijo que los discursos de Luis Lobo Vergara tienen un tinte autoritario. El funcionario público del Frente de Todos afirmó que el diputado radical no reconoce los valores de la democracia y se pule para no destilar su costado prodictadura que le es identificatorio. Al parecer, el presidente del bloque UCR señaló que no debería permitirse que con mayoría simple se viole un principio jurídico.



Por otro lado, Barros se manifestó en contra de lo que comunicó públicamente Lobo Vergara, quien sostuvo que hará un planteo judicial para que haya un reglamento de la Cámara, respecto a la actividad minera. A la par, el diputado del Frente de Todos enunció que su par radical es antidemocrático. Paré él, intenta disimular el desconocimiento reglamentario y parlamentario.