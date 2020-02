Este es el estado de las rutas luego del temporal

Ricardo Abad dio algunas precisiones.

Este fin de semana las lluvias volvieron a causar problemas en el territorio tucumano. En este sentido, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Ricardo Abad, precisó cuáles son las rutas por las que se puede circular, las que permanecen intransitables y las que tienen restricciones. Además, el funcionario pidió evitar circular por la zona este de Tucumán.

Es moneda corriente que en Tucumán, y no solo en la capital, si no que en todo el territorio, cada vez que llueve, lleguen los problemas. Este último fin semanas, las tormentas azotaron el territorio y varias ciudades quedaron anegadas. Esto provocó que el comité de emergencia saliera a dar ayuda a las familias, pero no es suficiente porque cada temporal que llega representa un drama para los ciudadanos.

Las zonas más afectadas por el fenómeno climático fueron principalmente de las del este, entre ellas, Ranchillos, Garmendia, Las Cejas, Los Pérez, Los Pereyra, Los Ralos, Estación Aráoz, Agua Dulce, La Ramada, Los Puestos, Santa Rosa de Leales, Yerba Buena (Simoca), Atahona, San Pedro y San Antonio, Chicligasta, Monteagudo, Santa Cruz y La Tuna, Buena Vista, 7 de abril, Pampa Mayo y Pampa Pozo y algunos sectores de Simoca.

En cuanto a las rutas, Abad explicó: “Ruta Provincial N°304 que va hacia Burruyacú, en el tramo entre San Patricio y La Ramada, permanecía el personal de Vialidad para realizar la limpieza de la calzada y se solicitó circular con precaución en la zona. Hubo un anegamiento en una por el desborde de los desagües. Se limpió durante la mañana pero luego se volvió a producir, por lo que el personal continuó trabajando en la zona”.

Además, el titular de Vialidad, aseguró: “La Ruta Provincial N°334 que una La Cocha con Taco Ralo se encuentra interrumpida en dos puntos, porque está cortada por dos arroyos en la zona de San Francisco y El Palancho. Cuando baje el agua restableceremos los cruces de forma rápida. A su vez, agregó: “En la Quebrada de Lules, el río había llegado al terraplén de la 321, por lo que permanece intransitable.

