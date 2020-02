Los funcionarios dieron explicaciones del funcionamiento.

La provincia de Tucumán está viviendo un momento difícil económicamente. Por esta razón, el gobierno tuvo que sacar algunas medidas que no agradaron. A raíz de esto, el sector de la salud viene realizando diversa retenciones, que afectan a la atención en los hospitales. En este sentido, los distintos funcionarios explicaron el funcionamiento de los nosocomios luego del paro.

El estado económico de Tucumán es realmente preocupante. El gobierno decidió hacer una serie de ajustes para equilibrar las arcas. En una de estas medidas, el gobernador sacó la cláusula gatillo y esto molestó a todos los trabajadores estatales. Por esta razón, y por el retraso en el pago de los haberes, los trabajadores de salud decidieron ir al paro, para manifestar su disconformidad.

Esta medida se viene repitiendo casi todo los miércoles en los diversos hospitales de la provincia. A raíz de esto, Javier Muntaner, del Eva Perón, expresó: “En nuestra institución estamos trabajando normalmente. Está garantizada la atención a nivel emergencia e internación. Acá no se sintió tanto el paro porque estamos organizado para dar respuesta a la población”.

A su vez, el profesional, aseguró: “Respecto a consultorios externos si presentamos algunas dificultades, pero no tantas. Por ejemplo, Salud Mental no atiende al público excepto casos urgentes y el servicio de Odontología lo hace en un 50%. La mayoría de los especialistas atienden normalmente. El hospital Eva Perón se encuentra ubicado en la zona este de la provincia de Tucumán.

Por su parte, el subdirector del Padilla, Alejandro Lembo, argumentó: “Los servicios de urgencias e internaciones se están dando en forma normal. Simplemente hay un gremio que está de paro y hay algunos sectores que no colaboran, pero eso no debilita el funcionamiento. Para hacer un balance general la retención no tiene un impacto que realmente debilite el funcionamiento”.

