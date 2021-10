El Gobierno nacional oficializó un pago mensual para Asignaciones Familiares.

El Gobierno nacional oficializó un pago complementario mensual para Asignaciones Familiares. Esta medida alcanzará a quienes prestan servicios remunerados en relación de dependencia, actividad privada o pública nacional, a contribuyentes con categorías A, B, C o D y a titulares de segundo rango fijado por Anses.



La medida fue formalizada a través del Decreto 719/2021 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Además, en el beneficio también estarán comprendidos los beneficiarios y las beneficiarias de la Prestación por Desempleo. Asimismo, se incluye a los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.



Este monto del complemento mensual, que se abonará en el mes de octubre consistirá en una suma no remunerativa equivalente a $5063. Este beneficio, será para las personas comprendidas en el universo establecido por el decreto, así como los grupos familiar se encuentre dentro del primer rango de ingresos.



Respecto a las sumas no remunerativas, el Gobierno nacional dijo que será para las personas del grupo familiar que se encuentren dentro del primer rango de ingresos o que tributen en las categorías A, B o C del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes el monto asignado será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $10.126.



Según la información brindada por TELAM, quienes estén comprendidas en el grupo familiar que se encuentre dentro del segundo rango de ingresos o que tributen en la categoría D del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes el monto asignado será de $ 6830. Asimismo, la norma establece además que el complemento mensual que se otorga por el presente decreto se abonará siempre que sus titulares hayan generado derecho al cobro de la Asignación por Hijo y/o de la Asignación por Hijo con Discapacidad.