Mauricio Macri: “No me presentaré hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, debía asistir este miércoles a declaración indagatoria por espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Twitter expresó: “No me presentaré hasta que los plantes que haga mi abogado sean resueltos. Para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”.

“Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan. Seguiré presentándome en la Justicia como siempre lo hice, todas las veces que haga falta. Pero no por ello dejaré de plantear y cuestionar todas las decisiones arbitrarias que violen los derechos que nos amparan”, remarcó Mauricio Macri.

Sobre esto, en sus redes sociales, agregó: “El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores. Y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme. Usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan”.

La acusación contra Mauricio Macri

Mauricio Macri está imputado por “haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias”. Esto se dio entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino. Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en obtención de información y almacenamiento de datos personales.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por la ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, detalló el juez Bava. Pese a la convocatoria para esta mañana, el exmandatario no se presentará y entregará un escrito.