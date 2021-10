Mauricio Macri afirma que declarará en la causa por supuesto espionaje. El ex presidente está convocado por el juez de Dolores Martín Bava para el próximo jueves a las 12.00hs en motivo de maniobras para espiar a los familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino. Cabe destacar que está imputado por haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”.



Tras dos faltazos, el juez federal interino de Dolores convocó al exmandatario para el jueves a las 12 “bajo apercibimiento de ley”. Lo que significa que podría declararlo rebelde y disponer su detención a fin de que comparezca ante el juzgado si Macri no se presenta y no tiene excusa válida que justifique una nueva ausencia. Según la información de TELAM, Mauricio Macri dijo: “Vamos a estar el 28” en el marco de su visita a Santiago del Estero.





El último miércoles, la defensa del expresidente, a cargo de Pablo Lanusse, recusó al juez, lo acusó de prejuzgar y sostuvo que no era imparcial. Pero, esa misma tarde el magistrado rechazó ese planteo “in límine” tras señalar que no se encontraba comprendido en ninguna de las causales de recusación. Además, dijo que “Se va a celebrar la audiencia indagatoria de Mauricio Macri el 28 de octubre (…) lo que no quiere decir que compartamos el rechazo de la recusación.



El expresidente a indagatoria

Por otro lado, dijo: “Sigo enfatizando, claramente, que estamos en presencia de un juez manifiestamente incompetente territorial, claramente imparcial y que prejuzgó en perjuicio del caso y de Macri”, sostuvo el abogado Lanusse. Desde las querellas, sin embargo, desconfían de los dichos del abogado del exmandatario y temen que el exmandatario recurra a alguna argucia impredecible para volver a eludir la convocatoria.



“De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recae sobre el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia”, reseño el sitio Fiscales en una nota de septiembre del 2020 en la que se informó el inicio de la investigación.