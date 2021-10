Alberto Fernández: “No nos vamos a arrodillar por pagar una deuda”

El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, habló sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “No vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar por pagar una deuda. Voy a cerrar con el fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos”, expresó.

Alberto Fernández encabezó el acto homenaje a Néstor Kirchner en el estadio del Club Deportivo Morón. El evento, organizado por el Frente de Todos, reunió en un gran escenario a gobernadores, intendentes, funcionarios, candidatos y dirigentes sindicales y sociales. En un estadio colmado de militantes, el jefe de Estado aseguró que lo más importante es sacar del pozo de la pobreza a los argentinos.

“No pensamos en un país para pocos, sino para todos. No tenemos esa idea que dice que en Argentina sobran 20 millones de habitantes”, remarcó. El evento comenzó con la marcha peronista y con la proyección de un video recordando a Néstor Kirchner en sus discursos. El escenario se fue llenando de las principales figuras del Gobierno nacional, hasta la llegada del presidente.

Durante su discurso consideró: “Todos sabemos quién juega para la gente y el pueblo y quién para los intereses”. Además, expresó sus deseos de que “los diarios le digan al Fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a Argentina una deuda que no se podía pagar”. El homenaje al expresidente consistió en un “abrazo de militancia” para recordar a quien “pudo poner de pie a un país profundamente lastimado”.

Sobre la importancia de Néstor Kirchner

“Tenemos la suerte de tener ese bagaje de experiencia de lo que vivió Néstor”, destacó Alberto Fernández. Asimismo, lo calificó como “un maestro increíble, un guía” y “la luz que todos seguimos”. La figura el histórico dirigente, el tenor de sus discursos y sus principales conceptos resonaron durante todo el día en las redes sociales y medios de comunicación, a once años de su muerte.