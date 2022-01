Carla Vizzotti anunció que ante la ola de contagios, aumentó la vacunación contra el Covid-19. Así lo aseguró la ministra de Salud de la Nación, quien descartó que se tomen medidas restrictivas a nivel nacional frente al aumento exponencial de contagios de las últimas semanas. “En los países que tenemos un plan avanzado de vacunación, como Argentina, se logró que no haya un crecimiento en hospitalizaciones y muertes”, aseguró.



Seguidamente, la ministra Carla Vizzotti remarcó que “la tensión solo está en el sistema de detección, en los testeos. Por eso, es muy importante sostener los cuidados y vacunarse”. En ese sentido, precisó: “Con el aumento de contagios y ante el riesgo, la gente se está vacunando más y eso es importante, muchos no se inocularon o no completaron el esquema porque pensaron que no había riesgo y eso es otra cuestión, pero la vacuna está disponible”.





“En las últimas 8 semanas, iniciaron el esquema de vacunación 730 mil mayores de 18 años y eso es muy alentador para lograr mayor protección. También se acortó la brecha entre los que se vacunaron con una sola dosis y los que tienen dos”, detalló. Según TÉLAM, la funcionaria reiteró que “el desafío es seguir vacunándonos y mantener los cuidados que ya sabemos que tiene un impacto positivo”.



Vacunarse donde se esté de vacaciones



También hizo hincapié en la inoculación de las personas que estén de vacaciones, al señalar que “existe una estrategia y un consenso en el Consejo Federal de Salud de que se pueda vacunar a personas que estén de vacaciones en otra jurisdicción”. “Es importante que la gente sepa que se puede vacunar donde esté de vacaciones para no diferir el turno. Deben consultar donde estén de vacaciones”, dijo la ministra que citó el caso de la costa bonaerense, donde se habilitó la aplicación contra la Covid-19 a personas no residentes.



Respecto a las medidas restrictivas, Vizzotti fue tajante: “Tomar una medida es muy complicada y por eso van a ser bien específicas según cada situación epidemiológica Nación la apoyará”. “Desde agosto que se cambió la toma de decisiones, es por cantidad de internaciones y la tensión del sistema de salud, la cual no existe”, aclaró. Luego, señaló que “cada jurisdicción puede adoptar medidas de restricción de circulación por un periodo determinado, pero eso dependerá de la situación epidemiológica”.