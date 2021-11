Las autoridades sanitarias de Catamarca les piden a los fieles de la Virgen del Valle que vayan a la fiesta vacunados. Asimismo, la procesión de la inmaculada se realizará luego de dos años de aislamiento obligatorio por el coronavirus. Sin embargo, este miércoles 8 de diciembre se trasladará a la santa hasta el histórico Parque Adán Quiroga, ubicado en la Capital de provincia.



Como es público conocimiento este evento tan esperado, de la Virgen del Valle, atrae a miles de promesantes de todo el país. Por tal motivo, el Ministerio de Salud de la provincia planea desplegar un operativo para controlar posibles casos de COVID-19 en el Parque. Esto se debe, a que en el informe oficial que brindo sanidad, se detectaron alrededor de 10 casos por día en esta última semana.







Por su parte, el doctor y secretario de Medicina Preventiva, Alejandro Severini anunció, ante la prensa, que tuvo una severa reunión con la ministra Claudia Palladino y la epidemióloga Silvia Bustos. Al respecto, dijo que tratarán de que todos los ciudadanos que lleguen al Parque sean controlados correctamente. Además, pedirán el doble esquema de vacunación y ofrecerán testeos en aquellos que no tengan el carnet completo.



La agenda de Salud para la fiesta de la inmaculada



El doctor Alejandro Severini, comunicó que habrá carpas sanitarias de testeos afuera y dentro del Parque y en la Gruta. Los empleados sanitarios, brindarán barbijos quirúrgicos a quienes no lo tengan durante la ceremonia de la procesión. Además, para evitar la propagación del virus, piden que no asistan las personas que tengan problemas inmunológicos o mayores de 70 años y niños que no estén vacunados aun.



Es importante destacar que el 15 de noviembre Salud dio cursos intensivos de primeros auxilios. El mismo fue brindado para todas los colaboradores del santuario, pero también fue abierto al público en general, como para las Fiestas Marianas, que comienza del 29 de noviembre al 8 de diciembre. Las clases fueron llevadas a cabo en el Salón Vicario Segura, de la Galería del Peregrino de la Catedral.