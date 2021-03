Caso Brenda Micaela Gordillo: el juicio iniciará el 5 de mayo

A un año del brutal femicidio de Brenda Micaela Gordillo, la Justicia confirmó que el juicio iniciará el 5 de mayo en la Cámara Penal N° 1. El único imputado en la causa es Naim Vera bajo la carátula de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio”. En total, para determinar el caso habrá 14 testigos que prestarán declaración en el tan esperado debate.

“Me emociona y me da tranquilidad que ya tengamos fecha del juicio. Ahora espero que se haga justicia y que este femicida esté presente en el juicio. Ansío mucho verle la cara en el juicio. Espero que no pongan obstáculos y que el 5 de mayo esté presente y no haya más demoras”, expresó la mamá de Brenda Micaela Gordillo al enterarse de la fecha del juicio presencial.

Semanas atrás los familiares y amigos de la víctima juntaron firmas para que el debate se lleve a cabo de manera presencial. Según se conoció, fueron más de 3 mil los vecinos que apoyaron la iniciativa para asistir a la sentencia del imputado Naim Vera. El abogado Sebastián Ibáñez acompañó a la madre María Espeche a presentar el documento frente a la Cámara Penal N° 1 de la provincia.

¿Cómo fue el femicidio?

Brenda Micaela Gordillo fue asfixiada, descuartizada y algunos de sus restos fueron quemados en una parrilla por su propio novio, Naim Vera. La autopsia del cuerpo reveló que la joven falleció por asfixia mecánica. El femicidio ocurrió el pasado 29 de febrero de 2020 cuando la pareja se encontró para dialogar. El caso tiene a la sociedad catamarqueña conmocionada y a la espera de que se haga justicia.

El asesino se entregó a la policía asegurando que fue accidental, sin embargo, días más tarde se descartó esta teoría con la realización de la autopsia. Las muestras de ADN realizadas en un laboratorio de Jujuy confirmaron que los restos incinerados eran compatibles. Con la confirmación de la fecha del juicio, Naim Vera está cada vez más cerca de recibir la condena que merece.