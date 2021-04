La Cámara Penal N° 3 de Catamarca informó por qué suspendieron el debate contra el cura Juan de Dios Gutiérrez. El abogado defensor, Gustavo Martínez Azar, se negó a ingresar a la sala porque según él habría casos sospechosos de Covid-19. Hay que recordar que el sacerdote está acusado por el delito de “abuso sexual de una menor con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso”.

Gustavo Martínez Azar agregó que no estaban dadas las condiciones sanitarias para el desarrollo del debate. Además, comentó que tenía problemas de conectividad por lo que no podía seguir el debate de manera remota. Por este motivo, el tribunal de la Cámara Penal N° 3 declaró el abandono de la defensa y el abogado no podrá volver a asumir la defensa de Juan de Dios Gutiérrez.

El Colegio de Abogados analizará la situación y definirá cuál será la sanción correspondiente para el letrado en cuestión. De esta manera, el debate quedó suspendido hasta el martes 20 de abril para que el nuevo abogado pueda estudiar la causa. El imputado por abusar de una menor en el 2015 se excusó en su momento: “Pido disculpas y perdón porque me enamoré, a toda la grey católica”.

¿Cómo fue el hecho de abuso sexual en Belén?

La denuncia contra el sacerdote fue radicada en octubre de 2015 en la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial en Belén. Según confirmó la abogada de la familia, Silvia Barrientos “abundan las pruebas contra Juan de Dios Gutiérrez”. Por esto, se prevé una pena que va de los 8 hasta los 20 años para la acusación de “abuso sexual con acceso carnal” que pesa contra él.

La madre de una niña de 15 años que formaba parte del grupo de jóvenes que dirigía el sacerdote acudió a la Justicia. El abusador, pasó 36 días en prisión y luego logró la libertad que mantiene hasta la actualidad. Este será uno de los primeros juicios que se abrirán contra los curas abusadores de Catamarca, después de tantos años de movilizaciones y pedidos de justicia.