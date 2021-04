Caso Brenda Micaela Gordillo: ¿dónde se realizará el juicio?

En el marco del caso por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, las autoridades informaron dónde se realizará el juicio contra Naim Vera. De esta manera, el debate tendrá lugar el 5 de mayo en la sala de audiencias de la Cámara Penal N° 1 según comunicó la querella que representa a la familia de la joven. En las últimas horas rechazaron la posibilidad de efectuarlo en una sala teatral o auditorio ya que conllevaría más demoras.

Días atrás, el Ejecutivo puso a disposición un espacio público, pero el acondicionamiento del lugar implicaba una demora considerable. Por este motivo, la defensa de Brenda Micaela Gordillo agradeció el ofrecimiento, pero aclaró que necesitan que el debate se haga cuanto antes. Por otro lado, desde hace unas semanas vienen recolectando firmas para que el debate se realice de manera presencial y no virtual.

La Justicia confirmó en los últimos días de marzo que el juicio iniciará el 5 de mayo, con Naim Vera como único imputado y con 14 testigos. “Me emociona y me da tranquilidad que ya tengamos fecha del juicio. Ahora espero que se haga justicia y que este femicida esté presente en el juicio. Ansío mucho verle la cara. Espero que no pongan obstáculos y que el 5 de mayo no haya demoras”, expresó la madre de la fallecida en su momento.

¿Cómo fue el femicidio?

Brenda Micaela Gordillo fue asfixiada hasta la muerte, descuartizada y sus restos fueron quemados en una parrilla. La autopsia del cuerpo reveló que falleció por asfixia mecánica por parte de su novio, Naim Vera. La situación ocurrió el 29 de febrero de 2020 cuando la pareja se encontró para dialogar y la situación terminó en un atroz hecho de femicidio que conmocionó a Catamarca.

El femicidio impactó en todo el país por las brutales características del mismo. El asesino se entregó a la policía asegurando que fue accidental, sin embargo, días más tarde se descartó esta teoría con la realización de la autopsia. Las muestras de ADN realizadas en un laboratorio de Jujuy confirmaron que los restos incinerados eran compatibles; el acusado está cada vez más cerca de recibir la sentencia que merece.