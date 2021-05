Caso Brenda Micaela Gordillo: ¿cómo fue la última audiencia de la semana?

Esta mañana, se desarrolló la última audiencia de la semana contra Naim Vera por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. En esta ocasión, el debate duró media hora y los jueces decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 10 de mayo. “Fue una jornada rápida pero muy importante a nivel probatorio”, explicó al terminar el corto día el abogado querellante Bruno Jerez.

Durante la tercera jornada de debate, declararon 3 testigos del entorno de Naim Vera Menem. Las primeras dos personas que prestaron testimonio fueron jóvenes que acompañaban a Manzur, quien dio su visión de los hechos ayer y es íntimo amigo del imputado. Por otro lado, la querella aseguró que quedó demostrado que el acusado actuó de manera premeditada contra Brenda Micaela Gordillo.

Ayer jueves, Facundo Manzur Soria se presentó como uno de los amigos de Naim Vera, aunque aseguró que hoy su relación “es nula”. Durante su testimonio relató cómo, días previos a que se cometiera el femicidio, el imputado ya había manifestado que quería matarla. Mientras contaba los hechos llegó a quebrarse en más de una oportunidad. “Nunca creí que podía hacer algo”, comentó en reiteradas ocasiones.

El testigo fue a la primera persona que el femicida recurrió luego del asesinato. “Él viene a la casa, salgo y lo veo. Estaba ahí agarrándose la cabeza y le pregunto qué pasó y él con los ojos medios llorosos me dice la maté. Yo me agarro la cabeza y llorando le digo te arruinaste la vida”, testificó Facundo Manzur Soria. El joven también aseguró que no conocía a la víctima, solo sabía que estaba saliendo con su amigo y que estaba embarazada.

Las declaraciones de Naim Vera

En el inicio del juicio por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo declaró el único imputado en el caso, Naim Vera Menem. “Quiero pedirle perdón a la mamá de Brenda, a su familia y amigos. También a mi familia”, expresó. El imputado se negó a responder preguntas y su abogado defensor, Gonzalo Ferreras, criticó el tratamiento del caso y aseguró que fue resuelto a las cuatro horas.