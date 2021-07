Santa María: un hombre volcó su auto en las inmediaciones del basural

En la madrugada de este miércoles 21 de julio, un hombre volcó su auto en las inmediaciones del basural de la ciudad Santa María. El conductor de apellido Heredia, de 46 años iba acompañado por un joven de apellido Albarracín, de 21. Por causas que se desconocen perdieron el control del rodado, terminaron derrapando y cayendo a un descampado de la zona con el frente hacia el norte.

Luego de siniestro vial en Santa María, el personal de Salud trasladó a los ciudadanos al Hospital para una mejor evaluación. Sin embargo, el conductor se negó a quedarse en observación y no permitió que le realicen la extracción de sangre. Por otro lado, Criminalística no pudo realizar la inspección ocular por no tener visibilidad. En este marco, Fiscalía ordenó consigna en el lugar del hecho.

En el último tiempo se registraron varios accidentes viales en la provincia. Anoche, cerca de las 22:40 horas se produjo un choque en la ciudad de Belén. En el lugar, Hugo Barrionuevo, de 20 años, perdió el control del rodado e impactó con un poste de madera del tendido eléctrico. El implicado iba acompañado por dos mujeres, una joven de 18 años de apellido Vacazur y una menor de edad.

Por otro lado, ayer martes también se produjo un choque entre dos motocicletas en el barrio Villa Cubas de la Capital. Los efectivos policiales informaron que producto del impacto, los conductores fueron despedidos de los rodados y terminaron sobre la calzada con golpes y lesiones varias. El SAME llegó rápidamente y examinó a los motociclistas mientras que los peritos realizaron las labores de rigor.

Otros hechos policiales en el departamento

Días atrás estafaron a un vecino de Santa María a través de la red social Facebook. El perjudicado denunció en la comisaría local que fue víctima de un engaño por parte de un interesado en comprarle un terreno. Al acceder a su cuenta bancaria notó que le sacaron un crédito de 90 mil pesos. En los últimos tiempos se registraron varios casos de ciberestafas en Catamarca.