Gustavo Aguirre manifestó su preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito

El ministro de Seguridad de Catamarca, Gustavo Aguirre, se refirió a la nueva normalidad y las flexibilizaciones en la provincia. En este marco, manifestó su preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito de las últimas semanas. Asimismo, indicó que se están haciendo muchos controles y trabajando con Nación con el Plan Federal Caminos Seguros, pero que no son suficientes.

“Sentimos que también necesitamos apelar a la responsabilidad individual de las personas. No puede haber un policía en cada esquina y las 24 horas cuidando que las personas no anden a alta velocidad y que no vayan alcoholizados. Es un trabajo que hay que seguir fortaleciendo con la sociedad y no seguir delegando en el estado toda la responsabilidad”, aseguró Gustavo Aguirre.

Por otro lado, habló del SAE-911 y destacó que “se está trabajando bien, articulando y reorganizando la relación tecnología y recurso humano”. Hay que recordar que el nuevo centro de monitoreo es una central única de atención de llamadas de emergencia. La misma tiene la principal característica de coordinar las diferentes áreas de atención que responden a necesidades de la población.

La reunión entre Gustavo Aguirre y Aníbal Fernández

Días atrás, el ministro Gustavo Aguirre se reunió con su par nacional, Aníbal Fernández en el Ministerio de Buenos Aires. Ambos se comprometieron a trabajar juntos para hacerle frente a distintas problemáticas que hacen a la seguridad pública de la provincia de Catamarca. A su vez, darán batalla al narcotráfico, trata de personas y otras temáticas, como lo es la ciberseguridad.

La reunión, tuvo como punto de encuentro la sede del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires. Asimismo, el catamarqueño y Fernández estudiaron una estrategia para luchar en contra del narcotráfico que ha crecido exponencialmente en estos tiempos. Ambos, hicieron un pacto para aumentar los esfuerzos de acoplamiento entre las fuerzas federales y provinciales para darles batalla a los traficantes.