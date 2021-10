Vandalismo: robaron puntas de banderas y termómetros en Escuela de Los Altos

Otro hecho lamentable de vandalismo en Los Altos. Se trata de la Escuela Secundaria Nº24 Anexo II, donde no solo sufriendo destrucción de material administrativo sino que robaron puntas metálicas de banderas, termómetros, etc. La escuela no tiene seguridad, ni rejas en la puerta. Antes ya habían intentado prenderle fuego habiendo papeles y alcohol en el lugar. Asimismo, en la Escuela 378 robaron garrafas y ventiladores. El informe de El Aconquija.

Las autoridades escolares de Los Altos aseguran que están cansados de hacer denuncias en la policía sin ningún tipo de respuestas o información para recuperar lo sustraído. Es decir que hay un historial de destrucción y robo sin que hasta la fecha se haya podido prevenir el delito pues incluso la Secundaria 24 fue objeto de vandalismo la semana pasada. Lo peor sería que provenga de los mismos alumnos o de jóvenes pero el caso es que no se da con nadie.

“Están obsesionados con romper y robar lo que tenemos en el anexo” dijo un integrante de la comunidad educativa a El Aconquija agregando: “No entendemos para qué necesitan el tipo de material que se llevan, como las puntas de banderas”. Párrafo aparte, aunque se ordena de la mejor manera, el Anexo II no tiene suficiente espacio; tampoco comodidades para el dictado de clases o el ambiente ideal para el trabajo de los docentes y/o el aprendizaje de los alumnos.

La puerta que muestra en la foto El Aconquija no tiene ni siquiera rejas para mayor seguridad. Las denuncias por vandalismo fueron radicadas en la policía por las autoridades de la institución, Julio Vega (director) y Jorge Oropel (prosecretario). Si bien compraron candados nuevos, algunos trabajos como soldadura fueron gestos de solidaridad de los vecinos. Al parecer no hay disponibilidad económica interna o desde el Ministerio de Educación para dotar de mayor seguridad al Anexo II.

Mientras indagábamos sobre los hechos de vandalismo, una docente de Los Altos le dijo a El Aconquija que preguntáramos por las horas de Lengua y Literatura optadas por la profesora Carrizo respecto a su Declaración Jurada de cargos en la última asamblea. Al parecer recibió alguna “ayudita” o hubo un acuerdo interno, lo que habría generado malestar en los demás docentes. Sobre este particular, se ahondará en otra nota.