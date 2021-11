El director del Servicio Penitenciario amenaza con echar a las empleadas que lo expongan por sus malos tratos

El director del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Mario Coronel, amenaza con echar a las empleadas que lo expongan por sus malos tratos. A través de un mensaje que recibió la redacción de El Aconquija, se conoció que el violento las sacaría “si escriben algo en Facebook”. Por este motivo, se está armando una movilización en contra del comisario para solicitar su destitución.

“Los empleados piden la inmediata destitución del director del Servicio Penitenciario Provincial, Crio. General Coronel; del director de Seguridad, Sub. Prefecto Barrionuevo; y del jefe de Secretaría, Sub. Prefecto Vega. Los dos últimos porque son los representantes de los penitenciarios y no hicieron nada cuando hubo violencia de género hacia las empleadas”, comienza la denuncia.

Además, los integrantes del SPP piden que la Justicia y el Ministerio de Seguridad actúen cuanto antes para apoyar a las empleadas denigradas. Días atrás, El Aconquija hizo visible la situación que se vive dentro de la cárcel y las prácticas machistas del nuevo director. Resulta que Mario Coronel no les dirige la palabra a las trabajadoras solo por su condición de ser mujeres y únicamente se comunica con los superiores.

La denuncia de las empleadas del Servicio Penitenciario Provincial

“Desde que puso un pie en la cárcel solo pretende hablar con os superiores y que el personal femenino se dirija con el Sr. Subdirector, Véliz Sergio. El mal estar que provoca con las femeninas en la unidad carcelaria es horrible. Cada vez que hace el recorrido por la unidad 2 no dice ni bien día, solo se dirige a la femenina para que llame a su superior”, denunciaron entonces desde el Servicio Penitenciario Provincial.

Otro de los mensajes señaló: “El fin de semana llegó a la unidad 2, maltrató y denigró a todas las femeninas que estaban de guardia. Las chicas llamaron a la jefa de unidad para que fuera y las defendiera”. Al enterarse que la sociedad conoció sus malos tratos y practicas sexistas, el nuevo director, Mario Coronel, explotó y amenazó al personal con sacarlas del SPP si continuaban hablando.