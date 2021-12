Los Altos: un policía violento golpeó a una joven delante de su madre

Soledad Vivanco, es una mamá que vio cuando un policía de apellido Cané golpeaba a su hija adolescente en la cabeza y las costillas. Fue a denunciar en la Comisaría de Los Altos y los efectivos encubrieron al colega poniéndose del lado del agresor y no de la víctima haciendo desaparecer al violento de la denuncia. Las autoridades siguen organizando cursos sobre violencia de género mientras mantiene efectivos violentos que en lugar de castigarlos son premiados en la Fuerza con el riesgo de que maten a alguien en cualquier momento, puesto que siguen portando armas.

“Hace un año, ya que mi hija sufrió un hecho de violencia de parte de familiares y de un miembro de la fuerza policial que se llama Carlos Cané. A la fecha no tenemos ninguna respuesta, quedó todo en la nada” dijo Vivanco recordando que “fue un problema de mi hija con la familia del policía (pareja de una tía). Cané intervino y le dio golpes de puño en las costillas”. La adolescente terminó haciendo la revisión médica en el hospital. Agregó: “Imagínense, yo mujer, mi hija mujer, él un hombre, nunca se va a comparar la fuerza”.



Inmediatamente después del hecho de violencia, la mujer se dirigió a la Comisaría de Los Altos, pero se dio con sorpresas porque hubo cierta complicidad de los agentes intervinientes: “Nos atendió el oficial Morales. Yo quería hacer dos denuncias, pero él me dijo que no era necesario. No me permitió leer la denuncia para firmarla. Me expresó que firme rápido porque había un caso urgente que atender y necesitaba llevarnos al hospital. El punto es que no figuraba el nombre de Cané, cuando yo le recalqué que este policía le había pegado a mi hija”.

A pesar de que no estaba trabajando en esta Comisaría de Los Altos, evidentemente lo conocían por eso lo estaban encubriendo. Razón por la cual Vivanco tuvo que dirigirse a la Comisaría de Bañado de Ovanta donde les tomaron las denuncias por separado, a la madre y a la hija, y se procedió como se debe, el oficial les dio que leyeran y recién firmaron. Luego se dirigieron al hospital a la revisación médica.

Transcurrido un año, el problema es que tampoco se tomó ninguna medida. Da la impresión de que, no solo se encubre a los policías violentos envueltos en escándalos (supuestamente para no manchar la institución) sino que los premian o les dan beneficios incomprensibles. Al margen de que tipos violentos que integran la fuerza portan un arma cuando hay una ley que se los impide y que no se hace respetar en Catamarca. Marchar la fuerza sería tapar estos casos, al revés.

Logró sacarla, pero ya estaba muy golpeada

“Yo dirigí una nota al ministerio de Seguridad, otra al Jefe de Policía, estuve incluso con personal de Asuntos Internos, pero, al día de hoy ninguna respuesta”, sostuvo la mujer agregando que Cané pasa por el domicilio riéndose y burlándose. “Vivimos con miedo porque todos sabemos que un miembro de la fuerza porta un arma y, si fue capaz de agredirnos en aquel momento con golpes de puño, viéndole esa saña, la verdad no sabemos cómo pueden llegar a reaccionar”.



Soledad comentó que estaba presente cuando sucedió el hecho. “Yo observé cuando el policía le pegaba a mi hija. Luchando logré sacarla, sin embargo, ya estaba muy golpeada. Tenía golpes en la cabeza y en los costados a la altura de las costillas. Los agentes que intervinieron ese día escucharon a Cané que no conforme con los golpes que había dado, seguía amenazando, insultando”. La policía tiene muchos casos de esta naturaleza, pero lo peor de todo es la falta de reacción institucional como si no supieran como resolverlo mientas empeora la situación con muertes relacionadas con estos violentos que podrían ser evitables si las autoridades se tomaran más en serio este tema y dejaran de alardear con leyes y charlas sobre violencia de género que no cumplen ni siquiera internamente.