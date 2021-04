ATE Catamarca: continúan los reclamos salariales en Chumbicha

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca) de la seccional Chumbicha continúa con los reclamos salariales. En la mañana de hoy, los empleados de la localidad decidieron llevar adelante un corte en la Ruta 38 ante el fracaso de las negociaciones. Desde el municipio les ofrecieron un aumento de $7.000 en dos tramos.

Los trabajadores nucleados en ATE Catamarca señalaron que la oferta de la Municipalidad de Chumbicha no es suficiente. El intendente Alfredo Hoffman les ofreció un incremento salarial de $7.000 en dos tramos, mientras que ellos solicitan $8.000 en dos cuotas. El corte se extendió hasta el mediodía cuando el mandatario local se comprometió a recibirlos en la semana.

En la jornada de ayer la seccional de Icaño no llegó a un acuerdo en la conciliación obligatoria. La reunión fracasó porque no asistió la parte del Ejecutivo Municipal, según trascendió, no se presentó ni el intendente Pío Carletta ni el abogado de la Municipalidad. Por este motivo, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) volvió a convocar a las partes para el jueves 8 de abril a las 10:00 horas.

La situación en Provincia

Los trabajadores de ATE Catamarca continúan convocando nuevas marchas por el reclamo salarial. Los empleados nucleados en el Frente de Unidad y Solidaridad (FUSSI) se manifestaron esta semana en la ciudad Capital y en municipios del interior. Hay que recordar que luego de que fracasó la conciliación obligatoria exigen un 50% para los estatales provinciales y un 60% para los municipales.

En San Fernando del Valle, la manifestación tuvo epicentro en las cercanías de la Casa de Gobierno. En el lugar, el secretario general del gremio, Ricardo Arévalo, se dirigió a los trabajadores que se acercaron a apoyar la masiva propuesta. “La lucha continúa, esto no termina. Por eso, la semana que viene estaremos como hoy en la ruta, como estamos ahora”, manifestó.