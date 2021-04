La minería que divide y reina: duro enfrentamiento entre intendentes por los beneficios que dejará Agua Rica

(Por Diego Nofal) El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, recibió ayer a los intendentes de la localidad de Belén, con el objetivo de concretar la firma de varios convenios. Además, se aprovechó la oportunidad para hablar de un tema muy caliente en el ámbito político que ya incluso tomó trascendencia nacional: la minera Agua Rica. Daniel Ríos manifestó su malestar con uno de sus pares y recriminó que el intendente de Andalgalá proclama una cosa pero sus acciones son otras.

“Lo que sucedió en Andalgalá es gravísimo y también tendrá daños colaterales. La minería entrará en una impasse y no sé qué pasará. Creo que el Gobierno de la provincia y el Gobierno municipal y los distintos sectores tendrán que buscar los canales de diálogo para superar esta situación, el daño más importante lo va a llevar la sociedad de Andalgalá, se va a generar una grieta que está tomando unos ribetes que nos sorprenden y preocupan”, manifestó Ríos.

“Yo también creo que quienes lideramos las comunidades debemos tener una postura, no podemos estar en el medio tratando de gambetear las situaciones: o se está a favor o se está en contra. No considero que un dirigente tenga que jugar para ambos lados, es una situación peligrosa y me da pena que esto suceda”, expresó, aunque sin nombrar al intendente Córdoba, dejó en claro que se estaba refiriendo a él.

“En el caso puntual de Belén, fue fundamental la coherencia que he tenido de estar siempre con la misma postura y no cambiar pese a que hubo cambios a nivel provincial y local. Lo que yo siempre he planteado es que a veces somos antimineros desde un punto de vista, pero cuando hubo que recibir las regalías estábamos con las alforjas en el hombro recibiendo la plata. Desde allí hay que ser coherente con lo que se piensa y con las acciones”, remarcó Ríos.

Cuando fue consultado sobre si sus declaraciones eran directamente para Córdoba, Ríos recogió el guante y respondió: “Creo que está en una situación complicada porque parte del apoyo que él tiene de la comunidad deviene de su postura antiminera con respecto a Agua Rica, pero uno como dirigente tiene que saber que está en juego el futuro del desarrollo de la comunidad. Por ese camino, no sé qué futuro tiene la comunidad de Andalgalá, no sé cuál es la ganancia de la comunidad”.