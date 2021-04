Héctor Laplace sobre los incidentes en Andalgalá: “No se pueden aceptar bajo ningún concepto”

El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, se refirió a los incidentes ocurridos en Andalgalá. “No se pueden aceptar bajo ningún concepto o justificativo”, expresó. Además, brindó detalles sobre los daños provocados por los antimineros en las oficinas de Agua Rica y apuntó contra el intendente local Eduardo Córdoba.

Según informó Héctor Laplace, los vándalos provocaron “incendios de las oficinas; de autos; gente golpeada y compañeros que debieron salir por los techos escapando de las amenazas”. En diálogo con medios catamarqueños aclaró que los trabajadores de Agua Rica tienen garantizado su trabajo. Hay que recordar que los incidentes ocurrieron durante una movilización antiminera en las calles de Andalgalá.

Sobre los rumores del cambio de lugar físico de las oficinas explicó: “Desde la organización sindical planteamos el gran interrogante si van a seguir estando en Andalgalá. Este criterio nos preocupa y nos parece una locura estar pensando que las oficinas se vayan para otro lado”. Por otro lado, lamentó que por los incidentes se haya postergado la posibilidad de 50 nuevas inclusiones de trabajadores.

“Hay gente que no entiende a la industria y hay quienes no quieren entenderlo ya que hay una cuestión política de por medio. En estos hechos ilícitos hay gente que no tiene nada que ver con la actividad, que no son de la localidad y otros que, si son y se dedican a otras actividades estatales”, expresó. En esta línea, sostuvo que hay que frenar la situación de crisis que se vive en esta zona del oeste catamarqueño.

Por último, Héctor Laplace pidió que la Justicia actúe como corresponde y al igual que Raúl Jalil señaló que se va a tener que arreglar políticamente. “A veces los fallos judiciales a algunos no les gusta, y a partir del este se dictó inconstitucional la norma dictada en Andalgalá que indudablemente puso nervioso al intendente. Eso sí, cuando se trata de cobrar regalías es el primero que está en la fila”, concluyó.