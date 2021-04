¿Y la custodia?: Raúl Jalil pasó un muy mal momento con ambientalistas

El gobernador Raúl Jalil tuvo una enorme exposición. Esto luego de ser sorprendido solo o sin su custodia por un grupo de antimineros que se manifestaban en la capital de Catamarca. El primer mandatario catamarqueño andaba de short y remera en un bar céntrico cuando ambientalistas lo identificaron. Comenzaron a cuestionarlos por la política minera y por mantener preso a asambleístas luego del incendio al tinglado de Agua Rica.

Los ambientalistas sorprendieron a Raúl Jalil en un momento de distensión y esparcimiento exigiéndole respuestas por los ambientalistas que permanecen detenidos en la Comisaría de Andalgalá tras haberle prendido fuego a las oficinas de Agua Rica. El gobernador intentó explicarles que era un tema que estaba en manos de la justicia. Los invitó a dialogar en un ambiente más reservado, pero los antimineros se negaron.

Llama la atención cómo la custodia lo dejó solo al gobernador que quedó a merced de los manifestantes. No hubo reacción por parte de las fuerzas de seguridad encargados de cuidar el primer mandatario. No se sabe si fue una decisión de Raúl Jalil salir sin custodia o el personal se durmió o se quedó sin reacción ante el avance de los manifestantes que tampoco eran muchos, pero no paraban de hablarle y gritarle “fuera las mineras”.