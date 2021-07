ATE Catamarca convocó al Poder Ejecutivo: ¿por qué motivo?

El asesor legal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca), Iván Sarquís, confirmó que el gremio convocó al Poder Ejecutivo. El objetivo del sector es solicitar el adelanto del incremento salarial pactado para agosto y buscan que comience a regir desde julio. “Esperamos esta semana obtener una respuesta positiva, atento a que hubo un compromiso por parte de la patronal”, expresó el abogado.

“No solamente de convocarnos a discutir la recomposición salarial para este período del año. Sino también vamos a solicitar el adelanto del pago de la cuota que queda pendiente. Ya se lo ha solicitado así que esperamos tener cierta permeabilidad por parte de la patronal”, señaló el asesor legal de ATE Catamarca. Luego de esto, comentó que viene generándose una reactualización y reactivación de las discusiones salariales.

Sobre esto indicó que solicitan al Gobierno una recomposición salarial cercana al 50% y para las intendencias del interior un 60% atendiendo a los desfasajes entre un salario y otro. “Sabíamos y esperábamos que la evolución inflacionaria nos llevara a estos porcentajes; así que hemos conseguido el compromiso del Ejecutivo al momento de acordar de sentarnos en esta época”, agregó.

En este marco, confirmó que el objetivo de ATE Catamarca es adelantar el 14% que iba a regir el 1 de agosto para el 1 de julio. “La idea es que se abone al menos en planilla complementaria. Ya no hay margen económico, el trabajador no tiene margen en la heladera para seguir perdiendo, entonces tenemos que intensificar las negociaciones”, detalló. El gremio apunta a que el poder adquisitivo no disminuya.

La CGT y el Salario Mínimo, Vital y Móvil

Por otro lado, se remarca que la Confederación General del Trabajo (CGT) comunicó el avance del adelanto de los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil. De esta manera, el 35% de incremento acordado durante la última reunión del Consejo del Salario será liquidado en julio y septiembre. Con esta decisión, el salario mínimo será en septiembre del corriente año de 29.160 pesos.