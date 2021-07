El PRO Catamarca le pidió a Patricia Bullrich que intervenga en la interna provincial

Un sector del PRO Catamarca le pidió a la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich, que intervenga en la interna provincial. En el escrito se pone en tela de juicio la decisión resuelta por la Asamblea PRO días atrás. En la misma se habilitó al actual presidente del partido, Enrique Cesarini, y el presidente de la Asamblea, Carlos Molina, a firmar acuerdos con la UCR; CC-ARI y NEO para constituir la alianza local.

“El acuerdo mediante alianza con otras fuerzas políticas no es un hecho menor, ni tampoco una tarea ordinaria. Siendo extraordinario no puede ser tomado de manera superficial. Por ello la prórroga de una mandato por circunstancias de la pandemia no alcanza para celebrar actos que no sean de la terea normal; habitual y permanente de la vida del partido”, inicia la presentación del grupo disidente del PRO Catamarca.

Asimismo, el sector que propone como candidata a presidir el partido a Claudia Moreno agregó: “Un contrato de mandato prorrogado en estas circunstancias no otorga facultades para llegar a acuerdos programáticos. Y mucho menos para definir los cargos electivos; como necesariamente surge de las alianzas con otros partidos o fuerzas políticas”. En este marco, cuestionaron a los delegados convocados a la Asamblea ya que algunos son familiares de los involucrados.

“De los once votos favorables a la constitución de alianzas, siete son miembros de una lista que participa del comicio suspendido. No merecemos como legítimos participantes del proceso electoral interno y como afiliados al partido; que la conducción partidaria local con el mandato vencido actúe de esa manera. Sin aceptar la presencia real de nuestro sector en la toma de decisiones del partido”, remarcaron.

Por último, el sector solicitó que se ordene la intervención del PRO Catamarca “hasta tanto se celebren los comicios internos que den cuenta de las autoridades por elección de los afiliados”. Hay que remarcar que antes de la Asamblea de la semana pasada; el espacio había hecho reservas sobre la convocatoria y ahora adelantaron la posibilidad de judicializar el conflicto. El plazo para constituir alianzas cierra mañana miércoles 14.