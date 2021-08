Andalgalá: ¿hasta cuándo se extenderá el paro de municipales?

En el marco a las negociaciones por el aumento salarial del segundo semestre del año, ATE Catamarca anunció hasta cuando se extenderá el paro de municipales en Andalgalá. Según precisaron, el mismo tendrá inicio este jueves y perdurará hasta que consigan una respuesta favorable por parte del municipio. Cabe destacar que las medidas de fuerzas se han comenzado a desplegar en diferentes puntos de la provincia.

Desde los gremios de ATE Catamarca, CTA y SOEMA convocaron a un paro a partir hoy, reclamando la actualización de haberes de manera inmediata. Ante esto, Jesús Reales, el secretario general del SOEMA, explicó los causales de la medida de fuerza. Según detallo intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, debía haber dado una respuesta sobre un nuevo incremento salarial, pero no se han obtenida respuestas hasta el momento.

“Fuimos por mesa de entrada y nos dijeron que no dejó nada dicho, por lo menos hubiera tenido un poquito de respeto a los gremios en hacerle saber en la situación en la que se está o el trámite que hizo. Nosotros ya no tenemos margen de espera”, sentenciaron desde ATE Catamarca. “Ya hicimos la presentación en el ministerio para comenzar con la medida de fuerza, no nos queda otra”, explicaron.

“La situación del empleado municipal a nivel departamental está muy mal”, comentó en diálogo con los medios Jesús Reales sobre la situación de Andalgalá. Es por ello que propuso que “tenemos que romper ese régimen en donde nosotros los del interior tenemos que ganar una miseria. Contamos con un sueldo de indigente y quiero que esto llegue a los oídos del gobernador. Nosotros también pertenecemos a Catamarca”.

Además de Andalgalá, el resto de la provincia podría ir a paro

En el marco del inicio de las discusiones por el aumento salarial, el SOEM Catamarca anunció que podría ir a paro. Ante la falta de ofertas claras, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital comenzó a gestionar cómo y cuándo lanzar su plan de lucha. Mientras tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se encuentra a la espera de una mejor oferta por parte del Gobierno provincial.