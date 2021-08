Lucía Corpacci: “Durante cuatro años Catamarca no recibió ni una sola obra pública”

El clima electoral previo a las PASO 2021 continúa notándose en las declaraciones de las figuras políticas catamarqueñas. En esta oportunidad la exgobernadora Lucía Corpacci hablo sobre los desafíos de ir por una banca en el Senado Nacional. Asimismo, se refirió a los logros obtenidos durante esta nueva gestión y criticó al Gobierno anterior. “Durante cuatro años Catamarca no recibió ni una sola obra pública”, expresó.

Luego de reiterar el juego político de la crítica a la gestión anterior, conducida por el expresidente Mauricio Macri, Lucía Corpacci hablo sobre sus objetivos. “Mi consigna a lo largo de todos los años que me dedico a la política es trabajar, trabajar y trabajar. Yo no contesto agravios y mucho menos falacias y difamaciones”, expresó. Además, agregó: “Trabajamos, porque es la misión que tenemos”.

“Para mí es un desafío enorme ir al Senado. Después de haber pasado por el ejecutivo, una tiene una formación que le da una fortaleza grande”, manifestó sobre su candidatura. Cabe recordar que la actual diputada nacional se presentará a la próximas PASO 2021 cómo candidata a Senadora nacional. “Hemos conseguido muchísimas cosas que son hoy realidad en nuestra provincia”, comentó sobre sus últimos años en el congreso.

Lucía Corpacci sobre la polémica reunión en Olivos

La diputada nacional y precandidata a senadora por Catamarca, Lucía Corpacci, se refirió a la polémica foto de la reunión social en Olivos. “Fue lamentable, fue un error que se haya hecho esto. Pero sinceramente no me parece que sea lo más grave que pueda haber pasado”, consideró. Hay que recordar que en la imagen se observaba al presidente de la Nación transgredir las normas establecidas por la situación sanitaria.

“Me parece que hay otras cosas muy buenas que hizo el Gobierno nacional como los ATP, subsidios para alimentos, el IFE, el no aumentar el precio de las tarifas, crear hospitales y comprar vacunas. Tantas cosas buenas hicieron que un error como este, que es de lamentar, pero no es una tragedia, no puede empañar todas las cosas buenas que se hicieron”, agregó la exgobernadora de la provincia, Lucía Corpacci.