ATE Catamarca: nueva movilización de los trabajadores de Salud

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca) acompaña una nueva movilización de los trabajadores de Salud en la Plaza 25 de Mayo. “El sector de salud inicia un plan de lucha provincial porque el gobierno no ha dado respuesta al petitorio presentado por ATE; los trabajadores del CAPS Carlos Bravo y CIS, ex Humaraya”, informó el titular de autoconvocados, José Traverso.

“Los plazos han terminado y comienza un plan de lucha”, remarcó José “Tato” Traverso, representante de ATE Catamarca en Salud. Entre los reclamos, manifestó que “se pide el pase a planta para todos los precarizados de la provincia; incremento salarial exclusivo para todos los trabajadores de la salud de 10 mil pesos” y tratar el tema de viáticos y sobresueldos de las guardias.

El gremialista detalló: “Hay cerca de 300 trabajadores con contrato de guardia, que el gobierno considera de planta. Y otros 200 que pertenecen al municipio”. Asimismo, no descartó la posibilidad de llevar esta medida de fuerza al interior de la provincia. Sobre la reunión con las autoridades del Ministerio de Salud dijo que fue el viernes y que “no tenían idea de que habían presentado un petitorio”.

“No dieron ninguna respuesta a nada. Lo único que quisieron hacer es dilatar el conflicto y lo único que hicieron fue poner más leña al fuego. El plan de lucha empieza hoy y es muy probable que en las próximas semanas haya otras manifestaciones. Queremos hablar para el beneficio de la salud de los trabajadores y de la población”, concluyó José “Tato” Traverso en El Esquiú Play.

El encuentro con los representantes del Ministerio de Salud

En la jornada de ayer, el representante de ATE Catamarca Salud acompañó la movilización y habló con los medios locales. En este marco, brindó detalles del encuentro con los representantes del Ministerio de Salud. “Tienen desconocimiento de todo y no saben lo que pasa en cada centro. Lamentablemente no hubo ni siquiera una respuesta. No tenían conocimiento de los reclamos”, sentenció.