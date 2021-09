Daniel “Telchi” Ríos: “No vamos a dejar de lado nuestro compromiso público de trabajar unidos”

El intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, agradeció la oportunidad de participar en las PASO y se puso a disposición de la lista Cambia Catamarca. “Me llamó Flavio Fama, hemos hablado por teléfono. Yo lo felicité y me puse a disposición de lo que ellos necesiten. La única condición es que se me respete como dirigente. Voy a acompañar y no vamos a dejar de lado nuestro compromiso público de trabajar unidos”, expresó.

“En ningún momento hemos hecho alguna expresión de agravio, cuando ellos a nosotros nos dijeron varias cosas. Acá hubo un recambio y los ganadores tienen que llevar adelante el nuevo liderazgo. Se abre una puerta muy importante y tenemos que ser conscientes de que estamos a una distancia grande del oficialismo. Espero tengan la humildad y grandeza de convocar y sumar, nos necesitan”, consideró Daniel “Telchi” Ríos.

Por otro lado, en diálogo con Radio Ancasti expresó su “profundo agradecimiento” a la Línea Celeste de la UCR por la oportunidad. Además, le restó importancia a los dichos de quienes consideran que fue discriminado por el electorado. “No siento que sea así, por ahí no me conocían tanto. Me siento orgulloso de haber participado en una contienda. No es que me ganó cualquier persona, me ganó una persona con trayectoria, me ganó bien”, reconoció.

Luego de las elecciones, el precandidato a senador nacional de “Adelante Catamarca”, Daniel “Telchi” Ríos, reconoció el triunfo de Flavio Fama. En este marco, consideró que es el “legítimo ganador” de esta elección. “Pese a la gran elección que hemos hecho en el interior, ellos resultaron ganadores en la Capital y creo que es lo que ha marcado la diferencia”, destacó el intendente de Belén.

En diálogo con los medios destacó el trabajo de toda la gente de la Capital y el resto de la provincia que “nos acompañó y ayudó a realizar esta elección”. Por su parte, la precandidata a diputada nacional de la lista, Patricia Breppe, celebró la dedicación de la dirigencia y la militancia de “Adelante Catamarca”. Además, consideró que la diferencia de votos que le daba el triunfo a Flavio Fama es reducida.