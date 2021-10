El sindicalista Walter Arévalo denunció públicamente al fiscal que lo incriminó. Además, aseguró que desde el municipio le están haciendo operaciones en su contra para manchar su imagen. A la par, afirmó que hay funcionarios municipales y medios de comunicación en complot que quieren mostrarlo como un demonio.



Por otro lado, afirmó que fue víctima de un feroz ataque en su camioneta causándole daños materiales. Asimismo, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, denuncia Horacio Brizuela, quien lleva adelante el proceso en su contra. Dejando el claro que, lo hará responsable de cualquier daño a su integridad física.





De manera que, Walter afirmó ante la prensa que: “Brindaron datos filiatorios en un grupo de prensa donde figura mi domicilio el nombre de mi padre a las 09:40hs y a las 18:00hs fui notificado sobre la decisión del fiscal”. Seguidamente dijo que: “Lo grave es que con esto queda demostrado que el municipio maneja una campaña en contra de mi persona, quieren demonizarme y lo preocupante es que este número pertenece al mismo municipio de la Capital”.



El sindicalista preocupado por su familia

El número pertenece “a la Secretaria de Desarrollo Humano que está a cargo del funcionario que me denunció”, afirmó, haciendo referencia a Alberto Natella. “Hace una semana me rompieron los vidrios de la camioneta y hago responsable al Intendente de la capital por cualquier cosa que le pueda suceder a mi familia”, dijo el sindicalista con cierto miedo y mucha preocupación.



A modo de conclusión, aseguró que: “Es una vergüenza lo que están haciendo, jugando con los medios, queriendo generar una imagen negativa ante la sociedad”. Además aclaró que “eso si es campaña política”. “Repito, hice la denuncia en la dirección de sumarios de la Corte de Justicia de Catamarca, denuncié a este fiscal y cualquier cosa que me pase a mí o mi familia hago responsable a Gustavo Saadi”, recalcó.