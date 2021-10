Guillermo Ferreyra, abuso de autoridad y tráfico de influencias

En las últimas horas, un vecino de Villa Las Pirquitas denunció al intendente del departamento Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra. Según relató, el mandatario, con acciones violentas y un contundente abuso de autoridad, le arrebató violentamente un salón de su propiedad. Al llegar al establecimiento, se encontró con que le habían cambiado los candados y las cerraduras de la puerta de ingreso.

“Soy propietario de una parcela ubicada en Villa Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú. Desde el día 8 de octubre del corriente año vengo teniendo inconvenientes con el intendente Guillermo Ferreyra. El mismo, en una primera oportunidad me hizo mención que quería que le ceda el salón y que a la vez el me haría otro dentro de mi propiedad”, comienza la denuncia.

Luego el denunciante agrega: “En esa oportunidad había un diálogo normal como toda persona; y yo le dije que el salón lo tengo justamente por mis necesidades diarias de trabajo. Con el paso de los días me volvió a hablar, pero de una manera intimidatoria, soberbia y amenazadora. Se manifestó que si o si le entregara el salón y que de no entregarle de alguna manera se lo adjudicaría”.

“No solo refería la forma de apropiarse del salón, sino también que me iba a hacer meter preso, que todo lo iba a hacer por la fuerza. En ese instante le respondí que en definitiva el dueño del salón soy yo, igualmente de toda la parcela y que para resolver la situación de litigio debería hablar con mis abogados”, indica, remarcando la impunidad con la que se maneja Guillermo Ferreyra.

Por último, el propietario relata el momento en el que se encuentra con las puertas de su salón cerradas. “Voy a la puerta del salón y me encuentro que tenía colocada dos candados distintos que no eran míos; por lo que no pude acceder a mi propiedad y darle de comer a mis animales. Son varias las personas que participaron del municipio bajo la orden del intendente, como si esto fuera poco, llevaron como custodio a la policía”, concluyó.