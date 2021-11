Enrique Cesarini dijo que la forma en la que trabaja el Gobierno ya fracasó. Asimismo, el diputado y presidente de Juntos por el Cambio en la provincia local afirmó que el Gobierno Raúl Jalil ya no expone ideas propias como lo ha hecho en campaña. También, lamentó que lo único que hacen es repetir el desgastado mensaje que dan desde Nación, al cual tildó de ser un régimen fallido.



Asimismo, el presidente del Pro señaló que desde hace dos años, los dirigentes del Frente de Todos, están llevando a la Argentina hacia un precipicio sin argumentar otra cosa que “ah… pero Macri”. Sin embargo, aseguro que no su sector, jamás negó los errores que han cometido, pero que ya pasaron dos años teniendo un presidente que no sabe qué hacer con el poder que le otorgaron. Afirmando que las únicas palabras salen de su boca es la pandemia y el expresidente.





Respecto a ello, dijo con tristeza que aquellos ciudadanos que va todos los días hacer su compra en el supermercado, ya no puede comprar siquiera un litro de leche. Asegurando que, el gobernador Jalil está viendo cómo se destruye la economía y sabe perfectamente de quién es esa responsabilidad. Por otro lado, dijo que en las elecciones del 12 de septiembre la gente dio un mensaje muy claro en las urnas.



Asegura que el Gobierno hace oídos sordos

Sin embargo, dijo que es preocupante ver como el Gobierno hace oídos sordos, o que tal vez no entiende aun lo que le dijo el pueblo argentino. Seguidamente, Enrique Cesarini aseguró que la gente le dio un pulgar para abajo a esta forma de gobernar que ya fracasó, también ironizó respecto a lo que decían de volver mejores, pero que ahora miran para otro lado esquivando la realidad.



Por otro lado, cuestionó lo que el oficialismo hizo con la educación. Ya que, al darle pelea a la pandemia decidió encerrar a los chicos en sus casas, sacándolos del colegio. Asimismo, dijo que esta es un mensaje que el pueblo le tiene que pasarle al Frente de Todos, porque las medidas que están tomando van a costar mucho a futuro. También comunicó que, lo único que han hecho fue dejar en libertad a cientos de presos y a todos los funcionarios que fueron condenados por hechos de corrupción.