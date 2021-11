El secretario SOEM Walter Arévalo fue responsable un incidente e intervino la policía

En el día de ayer, el secretario SOEM Walter Arévalo fue responsable un incidente en el cual la intervino la policía y la Justica local. Respecto a ello, el Frente Amplio Catamarqueño, liderado por el diputado provincial Daniel Ávila, comunicó ante la prensa cinco ítems en el cual muestran su postura respecto a lo sucedidos. Además, su coalición e repudia y condena todo tipo de conducta anti democrática.



En el primer punto, señalan que hasta que no se aclare lo que sucedió con Walter Arévalo, candidato a concejal por FAC, no van a emitir ningún comunicado sobre su conducta. Mucho menos con palabras que afecten su entorno familiar, laboral e institucional. Luego, aclararon que en caso de probarse de lo que lo acusan, van a exigirle su inmediata renuncia a la candidatura de concejal.







Como tercer mensaje, le advirtieron a la Justicia que exigen que la conducta de Arévalo sea investigada y juzgada de manera correcta ante la ley. No como han ocurrido con hechos de público conocimiento que denunció el diputado Hugo Ávila. Entre ellos, fueron el vacunatorio vip, falta de oxígeno en el Hospital Malbrán y uso indebido del avión sanitario que se encuentran en los cajones de los jueces y fiscales.





Un gremio en defensa del trabajador

En el cuarto punto, el Frente Amplio Catamarqueño aseguró que repudian que un hecho semejante sea utilizado por el gobierno para desprestigiar al gremio. Además, aseguran que son la única organización política que defiende la vida del trabajador. También, afirman que luchan contra la pobreza, para darle un mejor bienestar a todo el personal afiliado.



Su último y quinto ítem, asegura que no van a claudicar. Ya que al parecer, el hecho no tiene nada que ver con la política, por eso no van a lograr confundir la decisión de sus electores. A su vez, afirmó que cada vez son más los catamarqueños que deciden acompañarlos, ya que la única organización política que no defiende a los corruptos y la impunidad que va dejando el peor gobierno de la historia catamarqueña, según sus palabras.