Walter Arévalo confirmó que no se desvinculará del FAC

El sindicalista del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Walter Arévalo, publicó un comunicado luego del escándalo del fin de semana. En este marco, confirmó que pese a los pedidos de apartamiento no se desvinculará del Frente Amplio Catamarqueño. “Voy a ponerme a consideración de una decisión democrática el 14 de noviembre y serán los vecinos los que me juzguen en las urnas”, expresó.

En el comunicado, Walter Arévalo detalló los motivos por los cuales no aceptará el pedido de renuncia que le hizo Hugo Ávila. “Ahora me hago cargo de mis errores y por eso estoy sujeto a una decisión de la Justicia. No daré explicaciones a personas que no están en el ámbito porque sonarían a excusas, las únicas personas a las que debo explicación son a mi familia”, consideró el gremialista.

“Creo que este Frente Amplio cuando me propuso la candidatura sabía de las persecuciones políticas y que tenía una imputación por amenazas y por coacción agravada. Figura mucho más grave de la que no se escandalizaron porque saben que fue una causa armada. Por tal motivo no voy a permitir que los inmorales que están dentro de la política quieran actuar como fiscales de justicia”, remarcó.

Sobre esta situación, agregó: “Que el 14 de noviembre sean los vecinos los que decidan quién estaba equivocado. Le plantee al Sr. Ávila que, si yo me enteraba de arreglos tácticos con el gobierno de la provincia, presentaría mi renuncia. Pero como creo en las personas, en los proyectos, seguí trabajando como el primer día y más, inclusive más que cualquier candidato de este Frente”.

Por último, Walter Arévalo informó que se hará presente en el debate de Concejales Público y Obligatorio. “Expondré mi situación a la sociedad y el porqué de mi decisión de no renunciar. Jamás renuncié a nada, incluso propios que no creían en mí. Sé quién soy y se qué hice, y si mi accionar no fue correcto será la justicia la que me juzgue y serán los vecinos en el ámbito democrático”, concluyó.