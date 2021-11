Daniel “Telchi” Ríos le pidió la renuncia a todos sus funcionarios

Luego de perder las elecciones el día domingo 14, el intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, aseguró que han sido muchos factores por los que los candidatos a concejales, que el mismo designó, perdieron contra el Frente de Todos. De hecho, pidió la renuncia de todos sus funcionarios. El oficialismo ganó con 51,36% de los votos, y Juntos por el Cambio solo consiguió el 40,70%.



Cabe recordar que, en las pasadas elecciones de las PASO, las dos listas oficiales de Juntos por el Cambio ganaron con el 48,05% de los votos, y las cuatro listas del Frente de Todos obtuvieron tan solo el 45,57%. Al respecto, ante los medios de comunicación, el intendente Daniel “Telchi” Ríos dijo que una elección nunca es fácil, pero que el resultado los sorprendió. De hecho, dijo que la gente de Belén es muy exigente a la hora de entregar su voto.







Por otro lado, aclaró que desde su espacio político serán respetuosos y harán una profunda autocrítica de lo que sucedió y actuarán en consecuencia. Respecto a la derrota de Juntos por el Cambio en la ciudad, dijo que no hay un solo factor que conlleve a un resultado desfavorable, sino que son varias las cosas que se deberán analizar. De hecho, dijo que no corresponde que un comandante de una comunidad se lave las manos y no asuma que haya perdido.



Aceptar la derrota



De hecho, aseguró que hará una reunión con todo su gabinete para definir el futuro de su intendencia. Además, dijo que sus funcionarios le presentaron la renuncia y analizará área por área tomándose el tiempo que corresponda para hacer los cambios. A su vez afirmó, ante los medios de comunicación, que con el resultado de las PASO se confiaron en que con eso votos les alcanzaba para ganar, pero luego se relajaron.



Luego de las elecciones, el senador de Antofagasta de la Sierra, Mario Carrizo, dijo que la derrota del Frente de Todos ha sido por la cantidad de dádiva que el intendente, Julio Taritolay, repartió a un conjunto de ciudadanos necesitados. Además, dijo que el municipio puso en marcha todo el aparato para apoyar a la candidata a senadora por Juntos por el Cambio, Norma Reales, esposa del intendente. Pero, aceptó que no le fue bien, a pesar de hacer una buena elección.