La senadora Norma Reales cuestionó el desinterés político que tiene los candidatos de Juntos por el Cambio. De hecho, comentó que el señor Flavio Fama jamás se acercó a saludar al electo intendente. Por otro lado, comunicó que tuvo poco contacto con los principales actores de la coalición del PRO durante la campaña de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.



Por otro lado, ante los medios de comunicación, respondió preguntas asociadas a cuales serían los proyectos que tiene pensado presentar en el Senado. A continuación, aseguró que serán los que trabaje junto al intendente Julio Taritolay y el Gobierno de la provincia. De hecho comento que con su espacio político siempre tuvo buena relación, lo cual considera que es algo importante.







Asimismo, Reales afirmó que trabará fuertemente en temas relacionados al turismo en la provincia y en la minería. Respecto a ello, dijo que las mineras deben ser responsables para que puedan consolidar dándoles un beneficio a todos los ciudadanos de Antofagasta de la Sierra. Además, se definió asimismo como una senadora prominería.



Trabajar en conjunto para el bien ciudadano



En referencia a lo partidario, la senadora que si bien pertenece a Juntos por el Cambio aun no conversó con sus compañeros de coalición. Además, afirmó con preocupación que no han recibido el apoyo del oficialismo, para empezar a trabajar por la provincia. Pero, aclaró que la presencia que tuvo por parte del diputado Luis Lobo Vergara fue por la amistad que tienen desde hace muchos años.



Sin embargo, dijo que con Flavio Fama aún no se han saludo. De hecho, aclaró que el único sostén político que hay entre ellos, es gracias al mandatario comunal de la Puna catamarqueña. A su vez, dijo que el intendente no está interesado en los sectores políticos como ser parte de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. Lo único que a ambos les importante, es estar para todos y trabajar para el bien ciudadano.