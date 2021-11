ATE Catamarca: el gremio saldrá a las calles para reclamar el bono de fin de año

El gremio ATE Catamarca, saldrá a las calles en toda la provincia para reclamar el bono de fin de año. Asimismo, el pedido del cupón será para todos los empleados de la Administración Pública, Educación y municipios del interior provincial. Cabe recordar que, el gobernador provincial decidió no entregarlo, porque tiene como prioridad invertir dinero en emprendedores asociados al turismo.



Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Facebook, el sindicato expresó: “En el día de hoy presentamos una nota al Sr. Gobernador ing. Raúl Jalil comunicándole que desde el gremio empezamos un plan de lucha por no tener una respuesta al pedido del 20/10”. Al parecer, la agrupación ya había solicitado, hace más de un mes, el bono de fin de año. Al respecto, anunciaron que a partir del “día 30 de noviembre empezaremos con un quite de colaboración provincial a partir de las 10.00am, concentración, marchas y asambleas permanente.”







Al respecto, los representantes del gremio afirmaron: “Ha no bajar los brazos compañeros, vamos por lo que nos merecemos”. Por otro lado, en la carta pública aseguraron que “ante la negativa vertidas en medios de comunicación de no otorgar dicho incremento” saldrán a reclamar el bono a nivel provincial. De hecho, el comunicado fue firmado por Reinoso Ernesto Celso y Arévalo Ángel Ricardo.





El reclamo del sector femenino



Por otro lado, comunicaron que “este jueves 25 de noviembre las trabajadoras organizadas” de ATE Catamarca se movilizaran para “la eliminación de las violencias contra las mujeres”. El punto de encuentro, será en la capital de la provincia donde se agruparán a partir de “las 18.00hs en la Plaza 25 de Mayo junto a nuestras compañeras de la Asamblea Ni una Menos”. Allí se van a “movilizar y en un solo grito exigir: basta de violencia, el Estado es responsable, ni una precarizada más, Ni una trabajadora menos, por una vida sin violencias”.



Además, compartieron un banner donde se puede leer: “justicia ejemplar por Brenda”. El mismo, realizado por colectivo feminista gremial, tiene como frase principal: “Basta de violencia, el Estado es responsable”. De hecho, invita a todos a participar de la lucha en la nombrada plaza, asegurando que cerrarán “la jornada con música en vivo”.