Rubén Manzi declaró en la causa de licencias médicas: ¿qué dijo?

El diputado nacional, Rubén Manzi, declaró ayer como testigo en la causa que investiga a docentes de Capital que tenían licencias médicas. En este marco, le tocó ser testigo ya que era el médico de uno de los educadores y quien le había recomendado el reposo laboral. Pese a tener fueros, el legislador nacional optó por presentarse y responder las preguntas del fiscal, también estuvo presente el abogado del docente imputado, Fernando Navarro.

Aunque no dio declaraciones al salir del lugar, trascendió que Rubén Manzi admitió que le recomendó el reposo laboral ya que se trata de una persona con esclerosis múltiple. Por esto, se evaluó que la situación de estrés que genera el aula no era recomendable para este tipo de patología. Asimismo, el profesional expresó que la recomendación médica es “reposo laboral” y no tiene intervención en cómo se cumple esto ya que es personal.

En los últimos días volvió a tomar impulso la denuncia que en 2018 había iniciado el Ministerio de Educación de Catamarca. La misma involucra a docentes que habían sacado licencia por enfermedad, pero que luego viajaron al exterior. Hay que recordar que dos de los involucrados, de apellidos Monasterio y Retamozo, fueron imputados en el 2019 por el exfiscal, Marcelo Sago, por fraude a la administración pública.

Ambos denunciados solicitaron ampliar la declaración indagatoria. En los primeros días de este mes, el docente de apellido Monasterio se presentó en la Fiscalía y justificó su viaje al exterior. Según remarcó, tenía una licencia laboral justificada por una enfermedad que le impedía estar frente a alumnos. Su abogado, Fernando Navarro, comentó que no cometió una defraudación al Estado porque puede justificar su situación.

El otro docente, de apellido Retamozo, informó un cambio de abogado y, por lo tanto, pidió la postergación de la indagatoria. Ahora se sumó el testimonio del diputado nacional, Rubén Manzi. Por otra parte, la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública convocó al secretario general del SUTECA. En este marco, le pidió que amplíe su declaración en la denuncia que presentó contra el área de Reconocimientos Médicos.