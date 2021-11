No fue nadie a la convocatoria por aumento de sueldo de José Traverso

El dilema bono-incremento salarial- nada, tuvo un episodio desconcertante desde el punto de vista político. Recordemos que ATE está pidiendo un bono, el dirigente José Traverso exigía un incremento salarial entretanto el gobernador Raúl Jalil dijo que no hay plata para ninguna de las dos cosas. El caso es que el viernes pasado no fue nadie a la convocatoria que hacía “Tato” Traverso para luchar por un aumento salarial para todos los trabajadores estatales. En pie el bono o nada.

“Bueno acá estamos, hoy era la asamblea, la convocatoria que hacíamos para todos los compañeros de administración pública para pedir un incremento salarial, no un bono. La realidad es ésta”, expresó en un video que subió a las redes el histórico gremialista que ya había adelantado que las acciones a seguir (incremento o bono) dependían de la gente. Evidentemente no quieren el incremento salarial y es de suponer que aspiran al bono, petición que ya hizo pública la cúpula de ATE y que Traverso también acompaña aunque la prioridad era el aumento.







Respecto a la frustrada convocatoria que no despertó el interés de los trabajadores, el dirigente social manifestó que “la gente es luchadora virtual, en las redes sociales, vía WhatsApp, donde todos están enojados, piden aumento de sueldo, pero cuando se los invita a hacer algo concreto, para organizarnos y/o manifestarnos, la gente no responde, no va”. En este esquema – descartado el pedido de incremento salarial- habría que ver que sale de la pulseada entre los gremios que van por el bono y el Gobernador que adelantó la negativa argumentando que no hay presupuesto.





Los viejos métodos que tiene la clase política



“Yo creo que es un problema de falta de conciencia del ciudadano, falta que nos organicemos. Se sigue creyendo en las viejas estructuras, en los viejos métodos que tiene la clase política, la clase sindical”, se sinceró José Traverso en medio de un marco desolador y vacío frente a Casa de Gobierno, en la plaza principal de Catamarca. La convocatoria se hizo porque había personas que reconocían en las redes y vía WSP las ventajas para el trabajador de pelear por un incremento salarial.

“En tanto y cuanto no elevemos nuestra conciencia vamos a seguir teniendo estos tipos de gobierno y este tipo de realidades. Así que muchas gracias compañeros y esperemos algún día, avanzar un poco más y tener una sociedad más justa”, finalizó Traverso solo en el principal paseo público de SFVC. El dirigente se diferenció de los demás sindicalistas (pidiendo el aumento y no el bono) pero también había aclarado que se haría lo que diga la gente y que acompañaba el pedido del bono en caso de que así quedara evidenciado.