No hay bono: la explicación del Gobierno de Catamarca

El ministro de Gobierno de Catamarca, Jorge Moreno, defendió la no entrega del bono de fin de año para los empleados de la provincia. En su explicación consideró que se torna imposible por una cuestión financiera y que la próxima semana se reunirán con los gremios para hablar del tema. “Hay un expresión clara del gobernador de la imposibilidad de generar el bono para los estatales”, sentenció.

“Catamarca está un poco mejor que el resto de la región, se han hecho esfuerzos importantes. El programa Días de Ensueños, que aplica para la administración pública; tiene un promedio de gasto por empleado de caso 60 mil pesos al año, superior a cualquier bono. Ese programa no lo tiene ninguna provincia. Es un beneficio directo al bolsillo del trabajador”, expresó el ministro del Gobierno de Catamarca.

Por otro lado, Jorge Moreno afirmó que, si va a haber una ayuda de 5 mil pesos para los precarizados que no cuentan con estas posibilidades. Sobre los reclamos de los trabajadores estatales dijo: “No es que se le haya hecho una mentira; ellos querían hablar con el gobernador y él no estaba, por eso pautó para el día 15. Desde el vamos no queremos ninguna confusión, está planteado y ellos lo saben que por una cuestión financiera se torna imposible”.

“Cuando fue la conversación del 15 me plantearon si había alguna posibilidad y les dije que la palabra oficial del gobernador fue que no. Hasta que no hablen con él es la palabra oficial del gobierno que no hay ninguna posibilidad. Después cada uno interpreta y sale y dice lo que le parece, pero así fue. Nosotros si hay algo que hemos apostado es al diálogo, hemos tratado de ser absolutamente sinceros”, dijo en diálogo con la radio oficialista Valle Viejo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este viernes una nueva movilización para pedirle al Gobierno de Catamarca el bono de fin de año. Los gremialistas anunciaron que la marcha se replicará a lo largo y ancho de toda la provincia. Mientras tanto, en la jornada de hoy, las autoridades tomaron la decisión de manifestarse y hacerse escuchar en la Plaza de los Niños.