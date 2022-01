Guillermo Ferreyra llamó “caraduras” a los que lo critican por las filtraciones en la Casa Natal

El intendente, Guillermo Ferreyra, se refirió a las filtraciones que se volvieron a generar en la Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú, ubicada en San José de Piedra Blanca. En este marco, llamó de “caraduras y mala leche” a quienes lo critican y reclaman por esta situación. “Nosotros siempre trabajamos con amor y dedicación, siempre firmes defendiendo cada paso que damos”, expresó.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días generaron nuevas filtraciones en el templo. Según se observó, las goteras descendían del techo del edificio que protege la histórica morada, por lo que los empleados tuvieron que colocar recipientes en distintos sectores. “El gobernador nos hizo un aporte para reparar las instalaciones, pero no es algo fácil, no es poner una membrana”, explicó Guillermo Ferreyra.

“Hay que poner andamios en toda la casa natal, lo que se debe reparar no es una parte del t templete, sino todo. Hasta el mismo obispo lo dijo en su última visita, no es algo así nomás, lleva tiempo. Y lo que no hicimos en todo este tiempo, por la concurrencia de visitantes y porque la empresa constructora por la pandemia no podía hacerse cargo de la obra, lo vamos a hacer en el transcurso del año”, detalló.

Guillermo Ferreyra sobre las críticas

Sobre las críticas dijo: “Cuando uno escucha lo que dicen, nos molesta la injusticia, no la crítica porque siempre es bienvenida y aprendemos de ella. Ya cuando son críticas de mala leche no sirve, nosotros necesitamos de una sociedad que ayude a construir, no que aporte mensajes con tonteras”. Asimismo, Guillermo Ferreyra afirmó que la obra en la Casa Natal es financiada por el Gobierno de la provincia.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad, Natacha Solá Vigo, explicó que la restauración no se llevó adelante porque se priorizaron otros trabajos de mayor urgencia; ante la inminente beatificación del ilustre franciscano. “Es un trabajo que lo tenemos programado, pero que por una cuestión de tiempo y de plazos no lo hemos hecho en una primera instancia”, concluyó.